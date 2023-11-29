Генконсульство России в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.

В генконсульстве отметили, что его сотрудники контактируют с турецкими правоохранительными органами с целью проверки информации СМИ об убийстве гражданок России.

«По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что бывшему мужу убитой в Турции Ирины Двизовой было запрещено приближаться к ней по решению полиции. Также появилась информация о личности экс-супруга Двизовой — им оказался 45-летний гражданин Литвы Андрей Куслевич. Он был вторым мужем погибшей. По мнению сына Двизовой, именно он может быть причастен к двойному убийству.