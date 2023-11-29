Путешественник рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, побывавший во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже, перечислил скрытые опасности популярных курортов Азии. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что во многих азиатских странах процветают воровство и грабежи. По его словам, в Малайзии, Вьетнаме и на Бали у туристов легко могут вырвать из рук телефон.

Вторая опасность курортов Азии, о которой написал Кутовой, — болезни.

«По всей Юго-Восточной Азии комары переносят лихорадку денге. Переносится она крайне тяжело, а вакцины не существует. Единственный способ обезопасить себя — избегать мест с большим количеством москитов и пользоваться репеллентами», — предупредил путешественник.

Он добавил, что в этом регионе также часто случаются нападения уличных собак на людей. Особенно остро эта проблема стоит на Бали и в Таиланде, пояснил блогер.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что туристы часто не воспринимают всерьез природные опасности. Так, в Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме высок риск цунами. Помимо этого, в Индонезии расположено несколько действующих вулканов, которые тоже представляют угрозу.

Последняя скрытая опасность, упомянутая блогером, — хаотичное движение на дорогах азиатских стран.

«Я бы рекомендовал вообще не садиться за руль в крупных городах, где слишком много транспорта», — заключил он.