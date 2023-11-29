Мошенники заманивают туристов дешевыми турами в люксовый отель Дубая

Внимание редакции TourDom.ru привлекли предложения дешевого отдыха за границей в тг-канале «Путешествия на скидках». В частности, такой «хит», как туры в новый люксовый отель Дубая (ОАЭ) Atlantis The Royal, расположенный на Пальмовом острове.

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За поездку на одну неделю в зависимости от даты вылета из Москвы в декабре просят от 41 тыс. руб. с человека, а на Новый год – от 81 тыс. руб. В стоимость включены авиабилеты, трансферы, размещение.

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Корреспондент TourDom.ru попытался под видом туриста связаться с администраторами тг-канала, чтобы выяснить, чем объясняется «аттракцион невиданной щедрости» – тур в один из самых дорогих отелей Дубая по цене бюджетного отдыха в Египте. На неоднократные запросы через мессенджер – «Срочно хотим в Atlantis» – ответов в течение дня 28 ноября так и не последовало. Созвониться тоже не удалось, телефонный номер скрыт.

Сомнения в том, что организаторы тг-канала имеют хоть какое-то отношение к турбизнесу, вызывает не только подозрительная дешевизна туров, но и явное незнание предмета. Ведь размещение предлагается по системе «всё включено», которой попросту нет в предлагаемой гостинице. Кроме того, анонс Дубая не «из» а «с» Москвы, пожалуй, говорит о том, что его автор уж точно не столичный житель, если вообще россиянин, либо же плохо учился в школе.

Предложение туров в Atlantis The Royal по цене 50–80 тыс. руб. на человека изрядно повеселило участников тг-канала для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B». В комментариях не скупятся на юмор: «За такие деньги на этот отель можно только посмотреть», «В цене забыли дописать нолики?», «Наверно, указанные суммы – это стоимость услуги по бронированию тура», «Может, это тариф за ночь с человека?», «Пожалуй, куплю у них сразу 5 туров, потом перепродам».

Отметим, в системах онлайн-бронирования турпакеты туроператоров в указанную гостиницу даже на низкие даты середины декабря сейчас предлагаются от 707 тыс. руб. на двоих или 354 тыс. руб. на человека.

Кстати, среди участников тг-канала «Крыша ТурДома B2B» оказались и те, кому прежде удавалось связаться с администрацией «Путешествий на скидках». Например, по поводу нереально дешевых туров в Таиланд: «Оплату просят на личную карту, договор обещают выслать после поступления денег», «И естественно, никакого отражения “тура” в системе “Электронная путевка”», – пишут в комментариях.