Туристы готовы лететь в Таиланд с пересадками в Китае и на Ближнем Востоке

Туры в Таиланд лидируют по объемам продаж у туроператоров, не имеющих блочной перевозки. Об этом редакции TourDom.ru сообщили представители туркомпаний.

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«Направление впервые вышло на третье место по количеству бронирований. Ранее Таиланд стабильно входил в топ-10, но за последние 2 месяца произошел резкий скачок, – заявили в PAC Group. – Мы видим высокий интерес ко всем странам Юго-Восточной Азии, но Таиланд выступает локомотивом».

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Возросший спрос специалисты связывают с увеличением объема перевозки, в частности с расширением полетных программ «Аэрофлота» из ряда городов. Эти рейсы больше всего востребованы у туристов.

«Жители регионов, где нет прямого перелета в Таиланд, могут выбрать вариант с пересадкой в Москве, откуда они отправляются на курорты на лайнерах нацперевозчика», – отметили в «Русском Экспрессе».

Помимо билетов на прямые рейсы, туроператоры включают в турпакеты стыковочные маршруты зарубежных авиакомпаний из GDS.

«Мы предлагаем туристам как прямые регулярные рейсы, так и транзитные через Ближний Восток – Дубай (Emirates), Абу-Даби (Etihad Airways), Маскат (Oman Air), Доху (Qatar Airways), Бахрейн (Gulf Air)», – рассказали в туроператоре «АРТ-ТУР».

На втором месте по популярности после нацперевозчика у клиентов «Русского Экспресса» – китайские авиакомпании.

«Их отличает приемлемая стоимость билетов, поэтому их часто выбирают, несмотря на пересадки, – сообщил редакции представитель туроператора. – Дальнейшие позиции делят между собой арабские перевозчики: Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways».

Чаще всего туристы бронируют Пхукет, но востребованы и другие курорты.

«У непрофильных туркомпаний более стабильный спрос на отели высокого уровня, которых в Таиланде не так много. В этом сегменте значительный интерес вызывает остров Самуи», – отмечает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Кроме того, к «неблочным» компаниям туристы зачастую обращаются с нестандартными запросами. В частности, заказывают комбинированные туры: Таиланд сочетают с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, бронируют индивидуальные поездки, включающие отдых на разных курортах. В связи с увеличением срока безвизового пребывания в Таиланде пользуются спросом и long stay туры.