Интерес российских туристов к Японии и Кубе вырос в девять раз в этом году

Новое исследование туристического рынка показало, что интерес россиян к некоторым странам значительно возрос в течение этого года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

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Так, количество отельных заказов на отдых в Японии и на Кубе за год увеличилось в девять раз. Также российские туристы стали в пять раз чаще бронировать гостиницы в Сингапуре.

Осенью возросло количество бронирований в Катар — в три раза, в Южную Корею — в 2,5 раза, в Перу и Вьетнам — в два раза.

Увеличилась доля бронирований в Малайзии (+80%), на Филиппинах (+67%) и в Черногории (+66%).