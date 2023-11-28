Багаж туристов на пути в Москву потерялся в Африке

Туристов, прилетевших сегодня рано утром в Домодедово из Марокко, ждал неприятный сюрприз: на багажной ленте они не обнаружили своих сумок. Об этом в редакцию TourDom.ru сообщил один из пассажиров рейса АТ220, который выполняла Royal Air Maroc: «В Москву не отправили 63 чемодана. Собрали адреса и телефоны. Сказали ждать 1–3 дня. Как часть багажа не доложили, непонятно, но вылет из Касабланки задержали на пару часов».

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Рейс выполнялся на Boeing 737-800. Так что без своих вещей остался примерно каждый третий. Часть из них возвращались из путешествия в Африку, а часть использовала марокканский аэропорт для стыковки: «У нас была многочасовая пересадка после прилета из Нью-Йорка с полным оформлением, получением багажа и сдачей заново. Даже не думали, что в Марокко его потеряют. Посмотрим, как быстро приедет – пару дней вроде терпит», – поделился историей турист.