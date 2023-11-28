Назван минимальный ценник для отдыха на Шри-Ланке

«В январе-феврале там кое-где начинает штормить, но этого можно избежать, если туристы будут выбирать направление Хиккадува, Унаватуна. Это юго-западное побережье, где всегда по погоде лучше всего, и считается, что там самые лучшие пляжи, потому что очень много лагун, особенно если мы говорим про Унаватуну», — добавил собеседник «Ленты.ру».