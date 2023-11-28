«Аэрофлот» добавит рейсов на Пхукет из регионов

С 27 декабря «Аэрофлот» начнет летать на Пхукет из Иркутска. Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании.

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Прямые рейсы будут выполняться на аэробусах А321 с периодичностью 2 раза в неделю, по средам и субботам. Вылет из Иркутска запланирован на 09:25, обратно туристов повезут в 18:00 по местному времени. Дорога на тайский остров займет 7 часов.

Билет в одну сторону с отправлением 27 декабря можно приобрести за 107 тыс. руб. Перелет в оба конца, с 27 декабря по 3 января обойдется в 136 тыс. руб. За багаж пассажир дополнительно заплатит около 20 тыс. руб.

Полетная программа «Аэрофлота» станет уже третьей по маршруту Иркутск – Пхукет. Сейчас рейсы на курортный остров из региона выполняет AZUR air. Туры с этим перелетом предлагают своим клиентам туроператоры Anex и «Интурист». Вылеты на Пхукет также организует авиакомпания «Икар» в партнерстве с Pegas Touristik.

Из Иркутска нацперевозчик уже летает по другому тайскому маршруту – в Бангкок, с периодичностью 4 раза в неделю. Программа началась еще в июле. Кроме того, регулярные рейсы в столицу Таиланда в круглогодичном формате выполняет авиакомпания S7 Airlines.