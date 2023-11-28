«Вызывает ужас». Туристка описала отношение к детям в Таиланде

«Это ужасно наблюдать, как маленькие дети в Таиланде уже с шести-семи лет сами катаются и при этом без шлемов и какой-либо защиты! Просто так, в маечках, шортиках, босиком, ну максимум — в шлепках. Согласитесь, это страшно», — ужаснулась россиянка.