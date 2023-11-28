Стало известно, в какие страны поедут россияне на Новый год

«Назначен рейс на декабрь на Маврикий. Будет регулярный рейс во Вьетнам. Но это небольшие сегменты. Шри-Ланка и Индия. Если говорить о ближнем зарубежье, то во много раз больше будет там туристов, потому что это ближе и дешевле, не так жарко и тепло. Едут через Сочи в Абхазию. Уже неплохо бронируют — более 60%. Правда, отелей там не так много. Едут в Белоруссию всеми видами транспорта. Также Грузия, Армения, Казахстан», — добавил он.