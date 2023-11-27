Туристов на Бали предупредили о смертельной опасности в сезон дождей

Путешественников на Бали призвали соблюдать особую осторожность в сезон дождей после того, как местный житель обнаружил в бассейне ядовитую змею. О смертельно опасной находке туристов предупредил портал Yahoo.

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Эмигрант из Великобритании Марк Стали рассказал в соцсетях, что нашел в бассейне на заднем дворе своего дома малайского крайта — одну из самых ядовитых змей Азии. Он добавил, что такое происходит на Бали регулярно в сезон дождей.

«Мы нашли на Бали самых крупных особей длиной 1,92 метра, спрятавшихся в стопке кровельной черепицы», — поделился опытом путешественник, который отдыхал на индонезийском острове.