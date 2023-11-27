Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержался на сутки

Самолет авиакомпании AZUR air вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву на сутки позже графика. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, туристы которого вынужденно задержались в Египте.

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Рейс ZF 902 должен был отправиться из Шарм-эль-Шейха 26 ноября в 14:10. «Пассажиров продержали несколько часов в аэропорту. Потом сказали, что самолет неисправен. Туристов развезли по отелям, наших клиентов разместили в Dreams Beach Resort 5*», – рассказал турагент.

Вылет сначала перенесли на 08:30 утра, потом отложили еще раз. В результате, судя по информации на онлайн-табло аэропорта, Boeing 757-200 повез пассажиров В Москву в 14:04 по местному времени (в 15:04 по московскому). Во Внуково прибытие лайнера ожидают в 19:40.

С одной стороны, туристы получили дополнительный день отдыха, с другой – некоторые из них, прилетевшие в Египет из регионов, «потеряли» билеты на стыковочные рейсы из Москвы и теперь вынуждены бронировать их заново.

Как пояснил редакции представитель перевозчика, перенос времени вылета связан с устранением некорректной индикации одного из навигационных приборов и ожиданием необходимого компонента.