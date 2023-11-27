Два крупных туроператора резко сократили авиаперевозку в Египет

С 5 декабря туроператор Fun & Sun будет отправлять туристов в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани рейсами авиакомпании AlMasria. Об этом сообщается в рассылке, полученной розничными партнерами.

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Сейчас на этих маршрутах туроператор пользуется рейсами Red Wings. Частоты вылетов как из Москвы, так и из регионов сохранятся, но вместо широкофюзеляжного Boeing 777 на 411 кресел на линиях будет задействован Airbus A321, емкость которого почти вдвое меньше – 220 мест.

В компании отмечают, что туристам удобнее добираться общественным транспортом из Москвы в Шереметьево, откуда заявлены вылеты AlMasria, чем в подмосковный аэропорт Жуковский – из него сейчас отправляются в Египет лайнеры Red Wings.

В середине ноября также сократил региональную программу в Египет и туроператор Anex. Авиарейсы сняты из Нижнего Новгорода, Самары и Челябинска, полеты на египетские курорты продолжаются из девяти российских городов.

Специалисты туризма полагают, что туроператоры руководствуются экономическими соображениями: из-за продолжающегося уже более месяца военного конфликта на Ближнем Востоке спрос на Египет оставляет желать лучшего. Цены на туры в бюджетные отели порой опускаются до 50–60 тыс. руб. на двоих. Загрузка лайнеров в такой ситуации не гарантирована. По спросу также бьет конкуренция со стороны Таиланда, так как во многих городах с октября появились прямые рейсы на Пхукет и в Бангкок.

Напомним, что перевозка в Египет сокращается не впервые. Две недели назад от своих блоков на тех же рейсах отказался