Названа сумма, которую придется отдать за новогодний отдых в Египте

Эксперты подсчитали, как можно бюджетно отдохнуть на 100 тысяч рублей в Египте на Новый год.

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Российские туристы проявляют повышенный интерес к курортам Красного моря в преддверии Нового года, несмотря на различные трудности в сфере туризма.

Несмотря на предупреждения о возможных финансовых затратах, стоимость отдыха для двоих может уложиться в 100 тысяч рублей. Однако вопрос о целесообразности поездки в страну пирамид остается открытым, отмечает «РИА Новости».

С начала месяца многих интересовали новости о крупном операторе Tez Tour, который объявил о прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов в Египет с 26 ноября. Причиной назвали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и большое количество аннуляций. Однако другие туроператоры продолжают полеты в Египет, что, по мнению экспертов, связано скорее с внутренней политикой каждой компании.

В Coral Travel, например, подтверждают стабильный спрос на отдых в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, предлагая перелеты на бортах авиакомпаний Air Cairo и Almasria Universal Airlines. По словам экспертов, туры с блочной перевозкой оказываются более доступными, чем с билетами на регулярные рейсы с местами в свободной продаже.

В то время как компания «Интурист» отмечает снижение популярности Египта на новогодние праздники из-за ситуации в секторе Газа, продолжает выполнять запланированные чартерные программы из Москвы и регионов. Например, оператор предлагает отправиться на отдых, заплатив до 100 тысяч рублей на двоих в трехзвездочный отель, и до 120 тысяч — в четырехзвездочный или же до 150-160 тысяч — в пятизвездочный, уточнили в «Интуристе».

По данным Travelata.ru, египетские курорты остаются лидерами по популярности в ноябре.