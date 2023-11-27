Число посетивших Гонконг туристов из России в 2023 году выросло в 55 раз

Число посетивших Гонконг туристов из России в январе - сентябре 2023 года выросло в 55 раз, до 33,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС Управлением по развитию туризма Гонконга.

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Как сообщили в ведомстве, за первые три квартала 2023 года Гонконг посетили 33 415 туристов из РФ. За аналогичный период 2022 года - 606 человек. В процентном соотношении рост показателя составил 5 414%, говорится в материалах.

Ранее Управление по развитию туризма Гонконга сообщило, что за первые 10 месяцев 2023 года город посетили свыше 26,78 млн туристов. Согласно прогнозам, по итогам года показатель превысит 30 млн человек.

В 2018 году Гонконг посетили 65 млн туристов. В 2019 году на фоне протестов этот показатель снизился до 55,9 млн человек. Во время пандемии количество туристов резко упало: в 2020 году мегаполис посетили 3,6 млн туристов, в 2021 году - 91,4 тыс., в 2022 году - 604,6 тыс. человек.