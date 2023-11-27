В отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ нет мест на новогодние каникулы

На новогодние каникулы все места в роскошных отелях Сочи, Абхазии и Объединенных Арабских Эмиратах уже заняты, сообщает газета "Известия" 26 ноября.

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По словам экспертов, спрос на отдых в этих местах увеличился в 3,5 раза в этом году. Туристы из России стали тратить больше денег на путешествия и уже не экономят.

Стоимость тура на одного человека по России составляет около 70 тыс. рублей, а полет в Эмираты обойдется примерно в 260 тыс. рублей. Средняя цена на туры также увеличилась.

Многие предпочитают короткие перелеты, поэтому спрос на эти направления остается высоким.