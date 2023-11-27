VIP-маршруты: что это такое и чем они отличаются от обычных путешествий

Многие люди любят проводить отпуск ни в одном отеле, а постоянно передвигаясь. Им хочется получать от путешествия максимум эмоций, открыть для себя новые неизведанные места, знакомиться с новыми людьми, испытывать восторг, удовольствие и даже удивление.

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Только далеко не все знают о том, как организовать отдых таким образом, чтобы на 100% этого достичь.

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Если перед началом путешествия открыть интернет и полистать картинки с места, куда вы хотите отправиться, глаза станут разбегаться, а сердце начнет сильно биться в предвкушении прекрасной поездки. Только далеко не всегда идеально обработанные кадры в соцсетях и информация о локации соответствуют действительности.

В итоге человек отправляется в путешествие и не получает того, на что рассчитывал – горы там не такие уж и высокие, а озера не настолько бирюзовые. В результате образуется “эффект обманутых ожиданий”, который портит впечатления о поездке. Для того, чтобы путешествие было качественным и приносило радость и появились VIP-маршруты.

О том, что это такое и чем отличается от обычных путешествий, рассказали Яна Бауэр и Юлия Шашкова - основатели платформы для осознанных путешествий Back to Travel.

Коротко о VIP-маршрутах

Учитывают потребности отдельного путешественника

Это индивидуальные персонализированные маршруты. Они полностью кастомизированы и составлены с учетом потребностей конкретного человека.

Например, для любителей искусства неотъемлемой частью поездки станут музеи, театры и картинные галереи, для тех, кто обожает активный отдых - походы, альпинизм, дайвинг.

Кому-то нужно ощутить уединение и покой на скалистом океанском побережье, а кому-то - изучить гастрономические особенности традиционной кухни в месте, о котором мало кто знает.

Все это учитывается при составлении маршрута.

Важно и то, в какой компании человек собирается в поездку. У семей с детьми одни потребности, у молодоженов - другие. А если человек ищет себе компанию для предстоящей поездки, на платформе осознанных путешествий можно с легкостью найти единомышленника.

Разрабатываются опытными путешественниками

VIP-маршруты составляют мастера своего дела – эксперты и опытные путешественники с высокой насмотренностью. Они уже неоднократно посещали локацию, изучили ее от и до, отыскали в ней необычную изюминку, о которой не расскажут нигде на просторах сети.

Поэтому эксперты могут с легкостью составить персональную визуализацию маршрута для каждого отдельного путешественника, проработав поездку до мельчайших деталей. Они заранее соберут “мудборд” вашей поездки и учтут все аспекты, которые сделают путешествие максимально комфортным.

Создателям VIP-маршрутов известны совершенно нетуристические места и направления, куда мало кто способен доехать. Они могут рассказать о нетипичных достопримечательностях, которые раскроют локацию с новой стороны.

К примеру, маленький местный бар на удаленной от туристов улочке, где можно прочувствовать колорит, или необычный бутик, скрытый в переулках старого города, которым владеет француженка.

Все это не обеспечивают путешественникам стандартные пакетные туры, где набор мест для посещения заранее предопределен и всем известен.

VIP-маршруты, составленные опытными трэвел-экспертами, позволяют людям стать первооткрывателями и побывать там, куда еще не добралась волна социальных сетей.

Профессионалы могут подсказать, куда сходить и что изучить. Причем так, чтобы это было максимально комфортно и правдиво – с возможностью прочувствовать место, его атмосферу и местный колорит.

Имеют высокий уровень сервиса и размещения

Путешествуя по VIP-маршруту, можно быть уверенными в том, что вы не окажетесь, например, в отеле, в котором вам будет даже совсем чуть-чуть некомфортно. При составлении карты путешествий эксперты учитывают пятизвездочный сервис как базовое понятие, которое в любом случае должно присутствовать.

Они вникают даже в самые тонкие детали, когда речь идет о потребностях путешественника.

Если человек любит ездить на Мерседесе, то для трансфера ему будет предоставлена марка именно этой машины, если обожает пользоваться косметикой конкретного бренда, то в номере отеля окажутся эти уходовые средства.

Таким образом, сервис предполагает возможность предугадывать желания путешественника и исполнять в наилучшем виде.

Учитывают даже мельчайшие детали

VIP-маршруты созданы в первую очередь для того, чтобы путешественник почувствовал эмоциональное удовлетворение и ощутил тот уровень счастья от поездки, на который изначально рассчитывал. Потому эксперты берут в расчет даже самые незначительные, казалось бы, детали.

Если человеку нравится творчество современных африканских художников, то он во время поездки обязательно попадет в галерею, где представлена лучшая коллекция.

Если путешественник предпочитает мексиканскую кухню, то в программе будут лучшие рестораны, в которых подают подобные блюда.

Как составить маршрут, ожидания от которого будут совпадать с реальностью

Если вы решили попробовать себя в роли создателя VIP-маршрута, который будет отвечать всем вашим потребностям, стоит принять во внимание несколько важных принципов:

Сезон и время года

Выбор сезона имеет большое значение при организации путешествия.

Некоторые достопримечательности бывают просто не доступны в конкретное время года.

Если вы хотите увидеть максимальное количество китов на сафари, то отправляйтесь к Морю Кортеса (Мексика) с декабря по конец февраля; а планируя сафари в Кении стоит избегать сезона дождей, пик которого приходится на май, когда многие лоджи закрыты.

Уровень физической подготовки

Если вы имеете должный уровень физической подготовки и обожаете активный отдых, во время путешествия смело можно выбираться в длительные пешие походы, заниматься дайвингом, альпинизмом. Это стоит заранее внести в свой чек-лист для поездки.

Но если вы мечтаете о более спокойном размеренном отдыхе и не хотите испытывать физические нагрузки, можно отдать предпочтение спокойным экскурсиям и активностям, которые не заставляют напрягаться.

Культурные особенности страны

Отправляясь в поездку в мусульманские страны, не нужно брать с собой шорты. Там носить этот предмет одежды просто не принято. В Японии и в Корее нет культуры чаевых в ресторанах.

А в Судане в любом маршруте прописаны часы молитвы для персонала (водители и гиды).

Эмоциональная составляющая

Нужно определить сразу, что цепляет именно вас. Одним людям проще понять историю и культуру посещаемой страны через гастрономию, другим – через искусство.

Задача – отобрать те места, которые откликнутся именно у вас и принесут эмоциональный восторг.

Уровень ожиданий

Чтобы путешествие прошло идеально, нужно заранее определиться со своими ожиданиями от поездки. Понять, какие эмоции вы хотели бы испытать в процессе, какие знания получить, что именно для вас поможет прочувствовать локацию на все сто процентов.

Если вы обожаете изучать местную кухню, нужно включить в чек-лист для посещения колоритные рестораны, а если есть желание вдохновиться искусством, стоит обратить внимание на музеи, театры и картинные галереи.