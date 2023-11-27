Туристов не слишком вдохновило открытие прямых рейсов в Пакистан

Опрос, который мы провели в телеграм-канале «Крыша ТурДома» и в котором приняли участие без малого 3 тыс. человек, показал, что больше половины его участников – 57% – не готовы лететь в Пакистан, если будут запущены прямые рейсы в эту страну. Они выбрали вариант ответа «Нет, предпочитаю другие направления». Туристов волнуют вопросы безопасности, строгость законов исламской страны, возможная дороговизна билетов и недостаточное развитие курортной инфраструктуры.

© tourdom.ru

Вот, например, один из комментариев: «Мы когда-то давно летели из Шри-Ланки в Москву «Аэрофлотом» с посадкой в Карачи. Почему-то тогда так летали. Всех из самолета выгоняли на пару часов. Даже притом что было отдельное помещение для рейса и местное население туда не попадало, хватило впечатлений на всю жизнь. Нет уж!»

Видео дня

Впрочем, примерно треть – 27% – готовы отправиться в Пакистан, хотя из них 17% полетят, если будут приемлемые цены на перелет. Однако в приемлемых тарифах есть сомнения.

«Вопрос в цене. С Pegasus вряд ли будет сравнимо», – пишет подписчик.

Те участники голосования, которые, вероятно, воспользовались бы прямыми рейсами, отмечают, что главная прелесть Пакистана – в его экзотичности для российского туриста.

Впрочем, некоторые указывают на эту особенность не без иронии: «Интересное направление. Постоянно смотрю тревел-блоги путешественников по Пакистану. Кому немного не хватает треша по жизни, можно сгонять в Лахор – самый грязный город на Земле. Колоритненько там».

А вот еще два комментария за: «Был месяц назад, Исламабад – Азад-Кашмир – Хунза. Прекрасная страна и люди. Но совершенно не туристическая пока», «Мне очень нравится литература и фильмы о регионе, правда, они в основном трагические... На самом деле интересно посетить регион, но, безусловно, не в качестве альтернативы пляжному расслабону. И точно не в течение 2024 года».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия и Пакистан ведут переговоры о запуске прямых рейсов. По словам посла исламской республики в РФ Мухамада Халида Джамали, Пакистан намерен развивать турпоток из зарубежных государств, а Россия – одно из приоритетных направлений.

«Пакистан богат природными красотами. У нас есть все четыре времени года, древнейшая цивилизация Гандхара, а также дом буддизма, индуизма и святых мест сикхской религии», – отметил дипломат.

Добавим, что для посещения Пакистана российском туристу