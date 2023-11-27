Россиянка раскрыла самый выгодный способ расплачиваться в Египте

«Интересный факт: если товар стоит, к примеру, 100 долларов, а вы хотите расплатиться в евро, с вас в большинстве случаев возьмут 100 евро (хотя ваш конвертер валют покажет, что на самом деле вы должны заплатить примерно 90 евро). Египтян больше интересуют доллары. Евро им не особо нужны», — предупредила россиянка, добавив, что выгоднее всего путешественникам лететь в Египет именно с американской валютой.