Попали в ураган: туристы сильно пожалели, что перебронировали тур с Египта на Турцию

В некоторых регионах Турции, как и на южном побережье Краснодарского края, бушует непогода. Сильно пострадал Измир на Эгейском побережье, где из-за ливней и нагонных явлений уровень воды поднялся на метр – затопило дороги, сады, офисы, дома и магазины. В провинции Мугла, расположенной почти на стыке Эгейского и Средиземного морей, торнадо срывал крыши домов. Досталось и Анталье. Здесь также затопило несколько улиц – по Сети расходятся кадры бурлящих потоков среди автозаправочной станции. Кроме того, на курорте прошел град, а на море поднялся шторм. В провинции объявлен оранжевый, предпоследний, уровень опасности. На кадрах видео, которыми поделилась с TourDom.ru работающая в городе турагент Мария Шекер, видны могучие волны, наступающие на берег, полуразрушенные бунгало на берегу. Туристов и местных жителей, впрочем, непогода если и пугает, то несильно – на пляже и на набережной Антальи сегодня довольно много народа.

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«Вчера был армагеддон, ливень, град, но при этом температура воздуха +21 градус. И сегодня тепло, ветер теплый. Все высыпали на набережную, чтобы полюбоваться штормом – очень красивые волны», – рассказала Мария Шекер.

Видео дня

Интересной историей поделилась одна из турагентов в профессиональном сообществе «Страна туризма». По ее словам, туристы, которым она организовала отдых на Анталийском побережье Турции, сильно пожалели, что не полетели в Египет, хотя именно туда и собирались изначально. «Мои туристы сейчас в Белеке, шлют фото и видео – сильнейший ураган сейчас в Турции. В отеле “Вояж Белек”, где они живут, частично снесло крышу. А ведь должны были лететь в Хургаду, в “Риксос Магавиш”. Но испугались военных действий, аннулировали тур со штрафом и перебронировали на Турцию. Теперь плачут: просидели без погоды и с ураганами, а их друзья не испугались, полетели в Египет и шлют им сейчас фото, где они плавают, загорают…»