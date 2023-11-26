Десять дней за 120 тысяч: назван самый выгодный вариант для отпуска зимой

Власти Таиланда хотят предоставить туристам скидку до 80 процентов на различные сервисы, а также бесплатное посещение национальных парков в зимний период. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, в какие тропические страны выгодно лететь на отдых этой зимой.

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Пакетные туры

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По словам специалиста, пакетные туры в тропические страны доступны для россиян только в Таиланд и на Шри-Ланку. Их выгодно покупать ближе к дате вылета, чтобы сэкономить.

— Пакетный тур, который включает в себя авиаперелет, трансфер, наземное обслуживание, питание, кураторство гида и медицинскую страховку, выгодно покупать перед датой вылета. В таком случае, если блок мест у туроператора не реализуется, билеты на самолет распродают дешевле, — пояснил Мельник.

Особенно сильно сэкономить на поездке можно, если лететь на отдых в ноябре и декабре. В эти месяцы туры не востребованы, потому что многие заканчивают рабочие дела под конец года и занимаются подготовкой к Новому году, отметил эксперт.

— Цены на эти даты падают. Например, можно полететь в Таиланд или на Шри-Ланку на 10 ночей за 120 тысяч рублей на двоих. А в новогодние каникулы тур будет стоить от 320 тысяч. Наценка составляет 200–300 процентов в зависимости от объекта, — сказал собеседник «ВМ».

Самостоятельное бронирование

Если вы хотите сильно сэкономить, то можно самостоятельно организовать тур. Однако лететь придется с пересадками, некоторые из которых длятся сутки.

— Также можно забронировать объект у туроператора или на агрегаторе, если у туристов есть иностранные банки и отдельная покупка перелета. Перелет можно купить отдельно, однако такие билеты предполагают состыковку, а иногда даже несколько. Из-за этого стоимость билета меняется. Например, самый дешевый перелет в Бангкок будет у китайских авиалиний, но вам придется провести сутки в аэропорту, чтобы сесть на следующий рейс. Такой перелет стоит 40 тысяч рублей, а на других авиалиниях его цена составит 120 тысяч рублей, — сообщил спикер.

Некоторые туристы покупают такой перелет даже перед Новым годом. Тем не менее они вынуждены проводить новогоднюю ночь в китайском аэропорту, а только первого января вечером им удается прилететь в Таиланд, рассказал Мельник.

Эксперт по туризму предупредил, что, если вы самостоятельно формируете тур, нельзя забывать про медицинскую страховку. В Азии часто случаются аварии на мотоциклах и скутерах. Нужно позаботиться о своей безопасности заранее.

Таким образом, можно выгодно отдохнуть на острове Бали в Индонезии, в Камбодже или Вьетнаме. Но важно помнить, что билеты на самолет нужно покупать заранее из-за динамического ценообразования.

— Чем дальше дата вылета, тем дешевле обойдется поездка. Например, вылет завтра будет стоить 100 тысяч рублей, а через две недели — 40 тысяч рублей. У регулярных рейсов есть определенные тарифы, и последние билеты имеют самую большую стоимость. Если рассматривать даты после Нового года, то тур на неделю встанет примерно в 150 тысяч на двоих, — объяснил специалист.