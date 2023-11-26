The Nation: Таиланд обещает россиянам зимние скидки до 80%
Таиланд обещает всем туристам 80-процентные скидки в прохладный сезон - с конца декабря до конца февраля. Об этом пишет издание The Nation.
Отмечается, что TAT (управление по туризму Таиланда) разработало акцию "Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде". В ее рамках отдыхающим предлагаются скидки до 80% на разные услуги, в том числе проживание, рестораны, путешествия и оздоровление. Бесплатно можно будет посетить и нацпарки по всему Таиланду.
Для того, чтобы воспользоваться скидками, нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте "Привилегии для экспатов". После регистрации потребуется предъявить полученный промокод вместе с паспортом в соответствующих заведениях.
При покупке сим-карт в Таиланде туристы также будут получать смс с напоминанием об акции.