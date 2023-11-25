Туриста разгневала необходимость просить об уборке в гостиничном номере

Гость, останавливавшийся в сети отелей Premier Inn (более 800 гостиниц в Великобритании и других странах) разместил в соцсетях гневный отзыв: «Больше сюда ни ногой!» – пишет dailymail.

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Постояльца привело в ярость, что его номер целый день оставался неубранным: «Я вышел из гостиницы утром, а, вернувшись вечером, обнаружил, что кровать не заправлена, полотенца не поменяли, пол не вымыт».

В ответ на жалобу менеджер гостиницы пояснил – правила обслуживания опубликованы на сайте. Ежедневный клининг предусмотрен только когда постоялец останавливается на одну ночь.

Те, кто проживает долгое время, должны заблаговременно заказывать уборку на рецепшен до 12 часов дня или вывешивать на входной двери табличку с соответствующей просьбой. Если этого не делать, горничные уберутся в комнате, но только через неделю после заселения.

В комментариях к посту возмущенного гостя пишут: «Такие правила сейчас вводят многие гостиницы», «Теперь это очень распространено. В этом году я провел 35 ночей в разных отелях, в основном в Великобритании, и только в одном убирались без предварительной просьбы», «Отельеры экономят на гостях, сервис становится все хуже».