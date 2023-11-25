В аэропортах Таиланда увеличат сбор за обслуживание пассажиров

На 30 бат с 1 апреля 2024 года увеличится стоимость обслуживания пассажиров в аэропортах Таиланда, передает издание The Nation со ссылкой на сообщение управляющей компании «Аэропорты Таиланда».

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Увеличение сбора коснется шести аэропортов страны: Пхукет, Суварнабхуми, Хат Яй, Дон Муанг, Мэй. Фа Луанг Чианг Рай и Чиангмай.

В сообщении отмечается, что сбор, который будут платить пассажиры пойдет на обслуживание и улучшение объектов оборудования аэропортов. Что, в свою очередь, позволит обеспечить большую безопасность и комфорт пребывания в аэропорту.