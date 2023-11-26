Необычные вещи, которые поразят вас в Неаполе

Неаполь — один из знаковых городов Италии, а еще это самое популярное направление во всем регионе. Город претерпел бесчисленные преобразования и находился под властью Римской империи, варваров, Испании и Австрии.

© unsplash

Сейчас в Неаполе роживает около миллиона жителей, а в прилегающих районах проживает еще несколько миллионов. В материале "Рамблера" статье мы расскажем о необычных вещах, которые поразят вас в Неаполе.

1. Подземные гробницы

Неаполь известен своими подземными гробницами. Катакомбы Сан Дженнаро в Неаполе датируются третьим веком нашей эры и содержат древние могилы, склепы и бесчисленные темные и ледяные туннели. Сегодня эти гробницы открыты для посещения и являются одной из самых необычных достопримечательностей города.

2. Безумный ритм

Атмосфера в Неаполе сильно отличается от того, что вы можете увидеть в Риме. В какой-то степени Неаполь можно назвать грязным городом, а безумное транспортное движение и большое количество мигранов поразят вас. Здесь вы легко можете погулять по трущобам и посмотреть, как живут местные жители.

3. Необычные фонтаны

социальные сети

Неаполь известен своими монументальными фонтанами с пресной водой, сооруженными, как правило, в 18 веке. Правда, почти ни один фонтан не остался на своем месте, так как их постоянно перемещали с места на место, руководствуясь, порой очередной прихотью вице-короля.

4. Везувий

социальные сети

Не все знают, что Везувий находится рядом с Неаполем. На горизонте вы всегда можете увидеть вулка, который извергался в 79 году нашей эры и похоронил города Помпеи и Геркуланум. Туристы и сейчас могут посетить уникальную достопримечательность.

5. Рыба-пицца