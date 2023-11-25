Какие страны для отдыха предпочитают состоятельные россияне

Высокобюджетный туризм обеспечивает стабильность для индустрии, однако требует от туроператоров больших знаний и навыков работы с требовательными клиентами. О том, какие страны у состоятельных туристов пользуются большей популярностью, рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Среди топовых направлений в премиум-сегменте такие страны, как Турция, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Как правило, обеспеченные россияне заказывают длительное, от двух недель, проживание. В него также входит полное обслуживание, трансферы и комфортные перелеты.

Как отмечают эксперты АТОР, также среди высокобюджетных туров есть потенциал для поездок и в другие страны, например в Индонезию и во Вьетнам. Однако данные направления будут интересны состоятельным россиянам в случае наличия и доступности комфортных перевозок.

Так, стоимость не самого удобного перелета на Бали начинается от 100 тысяч рублей на одного человека. Эксперты также добавили, что заказчиком отдыха премиум-сегмента чаще всего является мужчина от 45 лет, который хочет полететь со спутницей или семьей на Мальдивы или Сейшелы.