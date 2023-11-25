Пассажир китайской авиакомпании нашел в меню бизнес-класса собачью еду

Меню для бизнес-класса самолета с супом из драконьей кости и закуской из собачьей еды вызвало массу отзывов в соцсетях и СМИ. Сначала своим открытием поделился турист, летевший на борту шанхайского авиаперевозчика China Eastern Airlines и решивший перекусить. «Что бы это значило?» – спросил он в паблике.

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Как рассказало издание Simple Flying, никакие драконы во время готовки не пострадали: под dragon bone подразумевались свиные или куриные косточки для традиционного кукурузного супа. При этом фраза про импортный dog food навела лишь на мысль, что составитель меню перепутал какой-то снек с хот-догом и плохо понимает смысловые оттенки.