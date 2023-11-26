Данные внутренних паспортов туристов не будут заносить в «Электронную путевку»
На состоявшемся вчера в Минэкономразвития совещании представителям туриндустрии удалось договориться с чиновниками о смягчении некоторых положений ГИС «Электронная путевка». В комментарии TourDom.ru президент РСТ Илья Уманский перечислил изменения, которых стоит ожидать:
– унификация сроков подачи данных в систему «Электронная путевка», независимо от даты начала поездки;
– снятие ответственности с туроператоров за недостоверность данных, полученных от турагента;
– достаточность внесения загранпаспорта туриста при оформлении путевки за рубеж, отказ от внесения данных о внутрироссийском паспорте;
– отказ от необходимости внесения адреса проживания заказчика путевки.
«Кроме того, вносятся изменения, позволяющие продавать туры по системе “Фортуна” (инструмент, позволяющий туроператору самому подбирать гостиницу туристам. – Ред.) без четкого указания отеля», – отметил Илья Уманский, добавив, что по всем этим вопросам Минэкономразвития должно подготовить соответствующие поправки в федеральный закон и постановление Правительства РФ.
В свою очередь вице-президент РСТ и глава правового комитета «Турпомощи» Юрий Барзыкин дал понять, что, возможно, будут и другие корректировки: «Конструктивная работа с регулятором в части оптимизации законодательства о работе ГИС “Электронная путевка” продолжается».
Напомним, недавно РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой отменить обязательное внесение информации из внутренних паспортов туристов в «Электронную путевку» при покупке туров за рубеж. Авторы обращения считают такое требование противоречащим ст. 10 Закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где ничего не сказано о внутренних паспортах. А, кроме того, эта норма обременяет турбизнес в целом.
Обязательность внесения информации о проданных зарубежных турах в ГИС «Электронная путевка» наступила с 15 ноября. За нарушения туроператорам грозят серьезные санкции. Между тем сама система еще только обкатывается. Причем, как стало
известно TourDom.ru, к тестированию автоматического внесения сведений о зарубежных турах в ГИС «Электронная путевка» допущены пока в основном крупные туроператоры – среди них Pegas, Anex, Coral Travel, Библио-Глобус, Fun & Sun, «Интурист», PAC Group и еще ряд региональных компаний. Подключение туроператоров к API информационной системы связано со сложной процедурой допуска, требующей установки специального оборудования, получения сертификатов безопасности. Процедура занимает от 3 месяцев и требует вложений, поэтому недоступна большинству из 375 компаний в сфере выездного туризма, состоящих в федеральном реестре.