Данные внутренних паспортов туристов не будут заносить в «Электронную путевку»

На состоявшемся вчера в Минэкономразвития совещании представителям туриндустрии удалось договориться с чиновниками о смягчении некоторых положений ГИС «Электронная путевка». В комментарии TourDom.ru президент РСТ Илья Уманский перечислил изменения, которых стоит ожидать:

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– унификация сроков подачи данных в систему «Электронная путевка», независимо от даты начала поездки;

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– снятие ответственности с туроператоров за недостоверность данных, полученных от турагента;

– достаточность внесения загранпаспорта туриста при оформлении путевки за рубеж, отказ от внесения данных о внутрироссийском паспорте;

– отказ от необходимости внесения адреса проживания заказчика путевки.

«Кроме того, вносятся изменения, позволяющие продавать туры по системе “Фортуна” (инструмент, позволяющий туроператору самому подбирать гостиницу туристам. – Ред.) без четкого указания отеля», – отметил Илья Уманский, добавив, что по всем этим вопросам Минэкономразвития должно подготовить соответствующие поправки в федеральный закон и постановление Правительства РФ.

В свою очередь вице-президент РСТ и глава правового комитета «Турпомощи» Юрий Барзыкин дал понять, что, возможно, будут и другие корректировки: «Конструктивная работа с регулятором в части оптимизации законодательства о работе ГИС “Электронная путевка” продолжается».

Напомним, недавно РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой отменить обязательное внесение информации из внутренних паспортов туристов в «Электронную путевку» при покупке туров за рубеж. Авторы обращения считают такое требование противоречащим ст. 10 Закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где ничего не сказано о внутренних паспортах. А, кроме того, эта норма обременяет турбизнес в целом.

Обязательность внесения информации о проданных зарубежных турах в ГИС «Электронная путевка» наступила с 15 ноября. За нарушения туроператорам грозят серьезные санкции. Между тем сама система еще только обкатывается. Причем, как стало