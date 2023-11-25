Власти Таиланда пообещали туристам скидки до 80% зимой

Власти Таиланда решили привлечь больше туристов, включая россиян, и для этого запустили программу со скидками на различные услуги. Об этом предупредило местное издание The Nation.

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Туристы смогут получить скидку до 80 процентов на спа-процедуры, мастер-классы и посещение ресторанов с тайской кухней.