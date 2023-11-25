Власти Таиланда пообещали туристам скидки до 80% зимой
Власти Таиланда решили привлечь больше туристов, включая россиян, и для этого запустили программу со скидками на различные услуги. Об этом предупредило местное издание The Nation.
Туристы смогут получить скидку до 80 процентов на спа-процедуры, мастер-классы и посещение ресторанов с тайской кухней.
Программа будет действовать на популярном курорте до конца февраля 2024 года. Власти стремятся увеличить доходы от туризма на 85,5 миллиарда рублей.