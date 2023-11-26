Венеция вводит для туристов QR-коды в летний сезон – 2024

В конце недели в Венеции определились с правилами регулирования въезда туристов. Пока новшества минимальные – продажа билетов для тех, кто приезжает на однодневную экскурсию. Плата 5 евро будет действовать всего 29 дней во время пиков в летнем туристическом сезоне 2024 года, сообщило издание Il Mondo.

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Выбрано несколько дат, по которым туристы смогут попасть в центр города с 08:30 утра до 4 вечера только по QR-кодам. Среди них – с 25 апреля по 5 мая и по выходным в мае – июле.

Зарегистрироваться на онлайн-платформе придется всем, в том числе и тем категориям, кто освобожден от платы. Во-первым, чтобы удобнее было проверять наличие права на вход, а во-вторых, для точного подсчета всех прибывающих в Венецию. Какой будет установлен лимит, при котором билеты перестанут продавать, ответа пока нет.

Как и на некоторые технические вопросы. В частности, регистрация вводится только на пиковые даты или навсегда. Неизвестен механизм обеспечения QR-кодами туристов, которые забронировали отели и уже оплатили там туристический сбор. Очевидно, что и все остальные льготники, включая местных жителей, вряд ли согласятся ежедневно получать одноразовые билеты, хотя и бесплатные. А вот размер штрафов за обход правил уже обнародован – до 300 евро.