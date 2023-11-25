Венеция начнет взимать с туристов плату за вход в размере 5 евро в часы пик

Венеция представила план по уменьшению переполненности с помощью первого в своем роде эксперимента по взиманию платы с посетителей за вход. Местные власти объявили, что будут взимать с туристов пять евро с человека за посещение города на воде в часы пик в 2024 году.

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Сюда входят все 29 дней с апреля до середины июля, включая большинство выходных, однако туристам придется платить сбор только в часы пик с 8.30 до 16 часов. Посетителям, которые приезжают в Венецию на ужин или на концерт, не придется платить, сообщает Daily Mail.

Планы, получившие название "программа вклада туристов", будут сосредоточены на уменьшении скопления людей в Венеции, но также призваны стимулировать более длительные посещения и улучшить качество жизни жителей. Венеция, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, едва избежала включения в список городов, находящихся под угрозой исчезновения агентства ООН в начале этого года из-за угрозы чрезмерного количества туристов для ее хрупкой экосистемы.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро подчеркнул, что этот сбор не является новым туристическим налогом или попыткой получить дополнительный доход.

"Наша попытка - сделать город более пригодным для жизни", - сказал он.