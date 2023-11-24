Раскрыто истинное отношение жителей Кипра к россиянам

Жители Кипра надеются на массовое возвращение туристов из России и восстановление прямого авиасообщения между государствами. Истинное отношение киприотов к россиянам в беседе с Муратом Зязиковым.

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По словам дипломата, искусственно созданные барьеры не смогут стереть давнюю дружбу между Россией и Кипром.

«Убежден, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются и мы вернемся к полноценному конструктивному взаимодействию», — заявил он.

Более того, Зязиков отметил, что Кипр является одним из любимейших направлений для отдыха отечественных туристов. Он подчеркнул, что россияне любят остров за солнечную погоду, теплый климат, чистое море, а также за радушие и добросердечность местных жителей.

«Наши народы обменивались опытом, знаниями и культурными традициями, — добавил посол. — Это способствовало формированию особой братской связи между россиянами и киприотами».