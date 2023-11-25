Отели Дубая выпускают спецпредложения для туристов

Когда поздняя осень переходит в зиму, у многих россиян обостряется желание уехать к морю – очень не хватает солнца. Погреться можно, например, в Дубае, где днем температура поднимается до +29. Сейчас в ОАЭ самый сезон, но некоторые отели выпускают спецпредложения, которыми с редакцией поделился туроператор Anex.

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Классический способ сэкономить на поездке в Дубай – выбрать размещение не на берегу, а в городе. Там есть много современных отелей, от которых на пляж курсируют бесплатные шаттлы. Среди них – пятизвездный Millenium Al Barsha Mall of The Emirates. Он очень удачно расположен рядом с одноименным торговым центром, башней Бурдж-Халифа и другими знаковыми достопримечательностями. При бронировании туров у Anex с вылетом на гарантированных блоках Emirates на рейсе EK 132 туристам предоставляется раннее заселение. Акция действует до 30 мая 2024-го, но не распространяется на заезды с пятницы по воскресенье.

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Если принципиально расположиться именно у моря, то стоит обратить внимание на Atlantis The Palm 5*. При заказе минимум 5 ночей в этом знаменитом отеле с аквапарком и океанариумом начиная с 7 ноября и до 22 марта дети живут бесплатно.

Такая же акция действует в W Dubai The Palm. Кроме того, отель делает апгрейд по питанию: вместо завтраков можно получить полупансион. А при бронировании сьютов дополнительно начисляют на счет 200 дирхам (54 доллара), которые можно потратить на любые услуги в отеле. Единственное ограничение – тур надо забронировать до 30 ноября, а воспользоваться предложением до 10 января, за исключением периода с 23 декабря по 2 января.

Апгрейд по питанию делает и Bluewaters Beach Hotel Dubai 5*. Помимо этого, отель предоставляет скидку на проживание до 50%. Гости номеров Deluxe Beach Club View Rooms получают привилегии: отель дарит 2 «счастливых часа». C 5 до 7 вечера гости могут бесплатно дегустировать ассортимент выбранных ими баров. Тур минимум на 5 ночей надо забронировать до 15 декабря, а вылет должен состояться до 13 января.