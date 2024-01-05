Жилье в Гонконге славится своими высокими ценами на аренду, особенно если речь идет о небольших квартирах в центре города.

Из-за ограниченности земельных участков и высокого спроса, цены на аренду квартир в Гонконге являются одними из самых высоких в мире.

Средняя арендная плата за маленькую однокомнатную квартиру площадью от 20 до 30 кв. метров в популярных районах Гонконга, составляет 15 000 - 20 000 гонконгских долларов (от 2 000 до 2 600 долларов США) в месяц. Эта цифра не включает коммунальные платежи.

Чем ближе к деловому центру Гонконга и туристическим достопримечательностям расположена квартира, тем выше арендная плата. К примеру, крошечные студии площадью всего 10 кв. метров сдаются за 10 000 HKD (1 300 долларов США) в месяц.