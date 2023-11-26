В «черную пятницу» туристам предложили туры без топливного сбора
В тг-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» обсудили акции туроператоров, приуроченные к 24 ноября – традиционному дню распродаж «черная пятница».
Судя по комментариям, наибольшее внимание привлекло предложение Anex. На бронирования, совершенные 24 ноября с 00:00 до 23:59, туроператор отменил топливный сбор для туров продолжительностью от 4 дней на чартерных рейсах из всех городов вылета по всем направлениям. Для многих такая щедрость стала неожиданной. «Это шутка?» – написал один из участников обсуждения. Дело в том, что, как считают на рынке, Anex не скупится стимулировать турагентов за конкретные достижения, но обычно ему не свойственно давать бонусы «невзирая на лица». Еще 2 недели назад, на этапе подготовки туроператоров к «черной пятнице», компания сообщала порталу TourDom.ru, что в ее планы не входит участие в акции 24 ноября.
Интерес вызвали и предложения Pegas Touristik. Туроператор анонсировал скидки на некоторые туры, действующие в течение недели, с 23 по 30 ноября. «Из Питера стали дешевле туры в некоторые отели Египта», «Вчера получили дисконт 3500 руб. на Сочи. Pegas не обманул», – приводят примеры в комментариях.
Некоторые туроператоры, например Coral Travel и «Пантеон», предложили за бронирования в период действия акции «черная пятница» повышенную комиссию розничным партнерам, что также оценили турагенты.
Отметим, что отношение к осенним распродажам в турагентской среде неоднозначное. Одни видят в них реальную выгоду, другие же уверены, что это не более чем «скидки на накидки»:
«Туроператоры вряд ли упустят свой интерес, если и дадут дисконт, то предварительно заложив его в цену туров». Впрочем, последнее суждение в туроператорских компаниях считают необоснованным. «Конечно, вряд ли есть резон снижать цену на “хиты” продаж, но дать дисконт для стимулирования спроса выгодно поставщикам», – поясняет один из специалистов.