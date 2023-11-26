В «черную пятницу» туристам предложили туры без топливного сбора

Судя по комментариям, наибольшее внимание привлекло предложение Anex. На бронирования, совершенные 24 ноября с 00:00 до 23:59, туроператор отменил топливный сбор для туров продолжительностью от 4 дней на чартерных рейсах из всех городов вылета по всем направлениям. Для многих такая щедрость стала неожиданной. «Это шутка?» – написал один из участников обсуждения. Дело в том, что, как считают на рынке, Anex не скупится стимулировать турагентов за конкретные достижения, но обычно ему не свойственно давать бонусы «невзирая на лица». Еще 2 недели назад, на этапе подготовки туроператоров к «черной пятнице», компания сообщала порталу TourDom.ru, что в ее планы не входит участие в акции 24 ноября.