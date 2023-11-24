Китай разрешил туристам пяти европейских стран приезжать без визы

Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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По ее совам, Пекин принял такое решение в пробном порядке. Оно начинает действовать с 1 декабря 2023 года и продолжится до 30 ноября 2024 года.

Так, держатели обычных паспортов из перечисленных стран, которые приезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, «а также транзитом не более чем на 15 дней, могут въезжать в страну без виз» уточнила дипломат.