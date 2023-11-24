Россияне проводят в Таиланде в среднем около 19 ночей и тратят за поездку 178 тыс. рублей. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил заместитель главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакон Чиаусамут, курирующий туристические рынки европейских стран.

"По данным TAT, согласно статистике за первые девять месяцев текущего года, российские туристы проводят в Таиланде в среднем 18,81 ночи за поездку. Каждый российский турист в среднем тратит 71 167 батов [178 тыс. рублей] за поездку", - сказал он.

Согласно статистической информации, число российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января по 19 ноября 2023 года, достигло 1,2 млн. До конца года, как ожидается, королевство посетят в общей сложности до 1,4 млн россиян. Власти Таиланда ожидают продолжения роста туристического потока из России в 2024 году и рассчитывают принять до 1,6 млн человек.