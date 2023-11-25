Челябинским туристам придется летать в теплые страны из Екатеринбурга

Федеральные СМИ сообщили о снятии туроператорами прямых авиарейсов из Челябинска на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Как выяснил TourDom.ru, последний вылет в Египет состоялся еще 14 ноября.

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По словам челябинских турагентов, спрос на туры в Египет в последнее время был вялый. Многие опасались ехать на отдых в эту страну из-за близости к зоне военного конфликта в секторе Газа. Видимо, от полетной программы туроператоры отказались из-за недостаточной загрузки самолетов.

Теперь единственное зарубежное направление, на которое туристы могут отправиться напрямую из Челябинска, – Таиланд. Лайнеры AZUR air летают на Пхукет раз в 12 дней. Однако и на тайский курорт многие предпочитают бронировать туры с вылетами из Екатеринбурга, отметил один из представителей туристической розницы. Причина – более выгодные цены. Если 12-дневные турпакеты в гостиницы Пхукета 3* с отправлением из Челябинска стоят от 154 тыс. руб. на двоих, то на базе рейсов из столицы Урала можно купить туры стоимостью от 111 тыс. руб.

«Продолжительность отдыха при этом будет на 2 дня меньше, но разница в стоимости более чем 40 тыс. руб. стимулирует туристов лететь из Екатеринбурга. Трансфер до аэропорта Кольцово занимает не более 3 часов, это не слишком утомительно», – пояснил турагент.