Туристка поделилась впечатлениями о поездки на «землю каннибалов»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Фиджи и описала местных жителей фразой «раньше резали иностранцев в суп без разбора и ели». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Девушка рассказала читателям, что в этой стране прежде жили «кровожадные, безжалостные люди».

«Мы на земле каннибалов!» — подчеркнула она.

При этом туристка обратила внимание, что сейчас на Фиджи атмосфера умиротворения и спокойствия. По мнению Ершовой, местные жители проявляют излишнюю доброжелательность, чтобы приезжие могли почувствовать себя в безопасности.

Кроме того, путешественница обратила внимание на бедность жителей Фиджи. Так, рядом с шикарными отелями можно заметить лачуги простых людей.