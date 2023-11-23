Туристов в Египте не заселили в забронированный отель

Туристов, прилетевших утром 23 ноября в Хургаду, не разместили в отеле Pickalbatros Jungle Aqua Park. Об этом порталу TourDom.ru сообщили турагенты. По их информации, свободные места в гостинице были, так что об овербукинге речь не идет.

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Как пояснил представитель туроператора – организатора поездки, проблема была вызвана техническим сбоем. Всем туристам предоставили альтернативные варианты размещения, категорией и уровнем сервиса не ниже изначально забронированного отеля.

Случаи переселения в гостиницах Хургады были и в конце октября. В частности, в Long Beach Resort, Stella Makadi Resort и Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh. Тогда они тоже объяснялись техническими причинами.

Как отмечают юристы, предложение альтернативной гостиницы – это изменение условий договора. Оно возможно только по согласованию с туристом. Если клиент не согласен, то вправе отказаться, оплатить на месте изначально забронированный отель или другой – на свое усмотрение. А по возвращении с отдыха потребовать возместить понесенные расходы, подтвердив их документально. В случае отказа – взыскать убытки через суд.