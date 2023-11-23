Туристка отправилась в отпуск мечты в Исландию и осталась одна в чужой стране

Туристка отправилась в отпуск мечты в Исландию со знакомой, осталась одна в чужой стране и назвала поездку катастрофой. Подробности истории сообщает Daily Mail.

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По данным издания, девушка по имени Эми из Канады пережила разрыв отношений и решила поехать в путешествие, однако не смогла найти попутчика среди друзей. Она предложила малознакомой девушке составить ей компанию. Когда туристки прибыли в Исландию, компаньонка начала показывать темную сторону характера. Она напилась и напала на Эми, после чего ударила администратора отеля по лицу.

Уточняется, что пьяную девушку пытались остановить около семи сотрудников полиции. Ее арестовали, из-за чего Эми была вынуждена продолжить путешествие одна и полностью изменить маршрут, чтобы не столкнуться со знакомой.