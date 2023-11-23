Спрос на поездки в Киргизию вырос на 60 %: что посмотреть в стране

Среди туристов спрос на отдых в Киргизии вырос на 60 %. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Эксперты рассказали, что является главной достопримечательностью для отдыхающих.

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«Основная достопримечательность – это природа. Здесь созерцательный туризм, активный отдых. Там 94 % территории – горы, примерно половина страны – выше 1500 метров над уровнем моря», – отметила PR-директор «Русского Экспресса» Анна Филатовская.

Отмечается, что почти все туристические маршруты проходят через горы, которые простираются до Китая. Самый известный хребет – Тянь-Шань, почти всегда покрыт снегом. Также туристов привлекает озеро Иссык-Куль, оно находится на высоте 1608 метров и подпитывается термальными источниками. Вода летом прогревается до 30 градусов, пишет РИА Новости.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, названы самые популярные туристические направления у россиян на новогодние праздники.