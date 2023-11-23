В Египте собираются возобновить экскурсии в Израиль

Приезжим в Египте снова стали предлагать экскурсии в Израиль по святым местам. Как сообщают турагенты, первые группы из Шарм-эль-Шейха планируют отправить в ближайшее воскресенье. А далее их будут проводить дважды в неделю. Схожие предложения отдыхающие получают и в Дахабе. Теперь поездки только двухдневные. Ранее, до обострения израильско-палестинского конфликта, были и однодневные.

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Многих работников турбизнеса удивляет такое предложение местных экскурсионных компаний.

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«Это в каком информационном вакууме нужно быть, чтобы поехать?! Соглашение о временном перемирии есть, но риск-то все равно остается. Пока еще рано для таких экскурсий», – обсуждают новость в закрытом канале для работников турбизнеса «Крыша ТурДома B2B».

Некоторые из турагентов взяли паузу, чтобы решить, рассказывать ли о таких экскурсиях своим клиентам: «Посмотрю, как откатают первые несколько поездок, и там уже буду принимать решение».

Российские туроператоры не предлагают подобных экскурсий, так как включение их в состав турпакетов не только противоречит здравой логике, но и чревато проблемами с законом. Министерство иностранных дел РФ не отменяло своих рекомендаций воздержаться от поездок в ряд ближневосточных стран, и в особенности в Израиль. В текущих реалиях продажа поездок в Израиль заведомо подпадает под формулировку «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которые предъявляются к туристским услугам, как и к любым другим согласно Закону РФ о защите прав потребителей. Любое ЧП в ходе экскурсии грозит уголовным делом туроператору или турагенту, продавшему клиенту подобную поездку. Поэтому до стабилизации обстановки отправиться в святые места туристы могут только самостоятельно, приобретая билет у местных компаний на свой страх и риск.