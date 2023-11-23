Российская авиакомпания рассматривает возможность возвращения полетов в Индонезию

Авиакомпания «Россия» прорабатывает возможность возобновления полетов в Индонезию. Об этом сообщил представитель компании, пишет ТАСС.

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До этого о возможности возобновлении полетов на Филиппины и в Индонезию сообщил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов.

До этого Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По данным «Коммерсанта», предложение уже поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», и последняя подтвердила свою «теоретическую готовность». В настоящее время единственная возможность попасть в Пхеньян без специального рейса — это использовать самолеты Air Koryo из Владивостока.