Как вхождение Кипра в Шенгенскую зону повлияет на туризм

Точные сроки возможного вступления Кипра в Шенген неизвестны, и не существует определенных прогнозов по этому вопросу.

© unsplash.com

Правительство Кипра выразило свое желание присоединиться к Шенгенской зоне, считая это ключевым направлением внешней политики на следующий год, как сообщает АТОР. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос подтвердил, что вхождение в Шенген и участие в безвизовой программе с Соединенными Штатами являются важными задачами для его ведомства, пишет Центральная Служба Новостей.

Видео дня

Отмечено также, что столица Кипра, Никосия, стремится участвовать в программе безвизового въезда в США. С 2004 года, после вступления Кипра в Европейский Союз, он оставался вне Шенгенской зоны. В 2019 году Кипр заявил о готовности присоединиться к Шенгену, и за последующие четыре года провел оценку, охватывающую пять ключевых областей для соответствия статусу страны Шенгенской зоны, включая интеграцию с Шенгенской информационной системой (SIS), к которой Кипр присоединился в июле 2023 года.

Теперь вопрос о присоединении Кипра к Шенгенской зоне готов к рассмотрению Советом министров ЕС. Точные сроки возможного вступления Кипра в Шенген неизвестны, и не существует определенных прогнозов по этому вопросу.

Европейские наблюдатели считают, что шансы Кипра на вступление в Шенгенскую зону в 2024 году выше, чем у Болгарии или Румынии, в отношении которых выступают Австрия и Нидерланды. Вероятность того, что Кипр станет 28-й страной Шенгенского сообщества в 2024 году, оценивается как 50/50. Однако, возможно, это произойдет в течение двух лет, особенно учитывая, что в 2026 году Кипр возглавит ЕС, что может стать значимым аргументом в пользу его включения в Шенген.