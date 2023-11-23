Туристы начали интересоваться Маврикием и Сейшелами

Большинство запросов от россиян приходится на начало и середину января, когда цены становятся доступнее.

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На мероприятии туроператоров Coral Travel и Sunmar, посвященном зимнему сезону 2024 и раннему бронированию лета 2024, стало известно, что в эту зиму основными направлениями для российских туристов, конкурирующими с Мальдивами, станут Маврикий и Сейшелы. По информации АТОР, отмечается возрастающий интерес россиян к этим направлениям и расширение знаний агентов о местных отелях и услугах. На воркшопе обсуждались вопросы о наличии мест на Новый год и организации быстрых поездок, пишет Центральная Служба Новостей.

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Эксперты Coral Travel сообщили о стабильном росте спроса на отдых на островах Индийского океана, особенно на Маврикии и Сейшелах. Они прогнозируют, что открытие прямых рейсов на Маврикий в декабре может дополнительно увеличить спрос благодаря привлечению новых туристов.

На Сейшелах в текущем году прогнозируется рекордный турпоток, с увеличением интереса россиян на 36% по сравнению с прошлым годом. За первые 10 месяцев этого года турпоток на Маврикий вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на отдых на островах составляет около 120–150 тысяч рублей на человека без учета перелета, при этом отдых может быть более экономичным, чем на Бали и Мальдивах.

Маврикий привлекает пляжами, природой и культурным разнообразием. Предлагаются высококлассные отели, апартаменты, виллы, SPA-центры, дайвинг-центры и морские развлечения, включая плавание с дельфинами. Доступные местные отельные цепочки привлекают молодежь и предлагают услуги по организации брачных церемоний.

В Coral Travel отмечают отсутствие ажиотажа на рынке по поводу новогодних поездок за рубеж, с активной фазой бронирования, ожидаемой не ранее конца ноября. Места в отелях все еще доступны, хотя популярные гостиницы и типы номеров бронируются заранее.