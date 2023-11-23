Эксперты рассказали, почему туристы стали чаще посещать Киргизию

На текущий момент туристический спрос на поездки в Киргизию вырос на 60 процентов. О том, почему путешественники стали чаще выбирать это направление, рассказали эксперты и местные жители.

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По словам PR-директора «Русского Экспресса» Анны Филатовской, страна отличается особым природным колоритом. Именно поэтому в Киргизии особой популярностью пользуется активный отдых.

Менеджер компании «Ванд» Ирина Медведева добавила, что 94 процента территории страны — это горы, созерцанием которых любят заниматься туристы.

— У нас два мегаполиса: Бишкек и Ош. Я родилась во втором. Дух захватывает, какой город! Театры, филармония, мечети — белые, розовые, голубые, как горные цветы, — рассказала местная жительница Ранахан.

Еще одной особенностью туризма в Киргизии является страсть к лошадям, так как раньше население вело преимущественно кочевой образ жизни, передает РИА Новости.

Эксперты Алексан Мкртчян и Олег Козырев назвали самое популярное туристическое направление среди россиян на ноябрьские праздники и рассказали, сколько в этом году будет стоить несколько дней на солнечном турецком пляже.