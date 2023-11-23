Российская туристка отдохнула в Аланье и рассказала, что поездка ее разочаровала. Своим отзывом о популярном курорте Турции она поделилась с изданием «Тинькофф Журнал».

«Я хотела забрать вещи и сбежать куда-нибудь подальше», — такой фразой она описала впечатления от пятизвездочного отеля.

Россиянка пожаловалась, что номер выглядел как «небольшая коробочка», кровати были маленькие, а постельное белье и полотенца — серые и застиранные.

Путешественница отметила, что еда была отвратительной и несытной. Также ее впечатление о Турции испортилось из-за желания местных заработать на туристах.

«10 баллов из 10 получает хитрость и жадность некоторых жителей, — возмутилась россиянка. — Попытки обмануть и нагреть преследовали буквально на каждом шагу».

Туристка заключила, что одного визита в Турцию ей хватило на всю жизнь.

«Больше ни ногой, даже если бы предложили бесплатно», — заявила автор отзыва.