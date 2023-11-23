Россияне стали чаще летать в Кыргызстан на отдых

Туристический интерес к направлению стремительно возрос на 60 процентов, при этом для поездок туда не требуется виза, а разрешено пребывание в стране до 30 дней. О России, остающейся основным источником информации, сообщает «РИА Новости».

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В стране имеется два мегаполиса: Бишкек и Ош. В них можно посетит театры, филармония, мечети — они словно горные цветы, белые, розовые, голубые. Особенно рекомендуют историко-археологический музей «Сулайман-Тоо», экспозиция которого рассказывает о прошлом этого народа, делится местная жительница Ранахан.

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«Сулайман-Тоо» не только название священной горы с пятью вершинами, но и место, которое считалось святым на протяжении времени, не зависимо от религии. Здесь можно увидеть наскальные рисунки — солярные круги, кресты, паутины. Существует легенда о том, что в пещере этой горы жил Заратустра, а по другой версии — царь Соломон, назвавший город Ош (что означает "Стойте!").

В столице Бишкеке туристов встречают достопримечательности, связанные с кочевничеством. Например, мемориальная арка на площади Победы, посвященная воинам Великой Отечественной войны, напоминает каркас юрты. В парке имени Чингиза Айтматова современные каменные скульптуры стилизованы под древние балбалы. Оригиналы этих скульптур можно найти в районе ущелья Чон-Кемин, популярного места для верховой езды.

Основное преимущество — природа. Туризм здесь разнообразный: от созерцательного до активного, подчеркивает PR-директор «Русского Экспресса» Анна Филатовская. В стране 94 процента территории занимают горы, половина выше 1500 метров над уровнем моря, добавляет Ирина Медведева, менеджер компании «Ванд».

Сезон «джайлоо» длится с мая по конец лета, и места для этого мероприятия находятся в Алайском районе, недалеко от Оша.

Практически все маршруты проходят через горы, тянущиеся до Китая. Одни из наиболее известных — хребет Тянь-Шань, часто покрытый снегом. Недалеко от Бишкека находится ущелье и природный парк Ала-Арча, куда раньше приезжала только элита, делятся эксперты.