Курорт Ябули в Китае, также известный как «Ворота снега», предлагает самую длинную трассу, наибольшую разницу высот и разнообразные снежные маршруты.

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Здесь также находится крупнейшая национальная база по снежным видам спорта, где уже тренируются 2 миллиона человек. Об этом сообщает «Дунбэйван», партнер сети TV BRICS.

С момента открытия горнолыжный курорт Ябули провел уже 25 международных и более 350 национальных соревнований, включая Третьи зимние Азиатские игры, Всемирную зимнюю универсиаду и Кубок мира по сноуборду.

Ябули является центром соревновательного лыжного спорта в Китае и популярным местом для массовых катаний.